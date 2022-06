Zmiany podatkowe od 1 lipca. Wraca zasada korzystna dla części rodziców

Preferencja podatkowa dla samotnych rodziców wraca z Polskim Ładem 2.0

Możliwość ta zniknęła wraz z wejściem w życie pierwszego Polskiego Ładu - w styczniu 2022 r. Teraz jednak preferencja podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci powraca. Co to oznacza?

Według wyliczeń ekspertki, w przypadku osób zarabiających do 50 tys. zł podatek może zejść nawet do kwoty 0 zł, jeśli podatnik skorzysta z preferencji dla samotnego rodzica. W porównaniu do pozostałych wariantów, jest to oszczędność nawet o ponad tysiąc złotych.