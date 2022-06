Polski Ład do zmiany. Artur Soboń przedstawia zakres zmian

– To w praktyce oznacza, że już w lipcu te zaliczki, które mamy pobierane na podatek dochodowy, będą pobierane w oparciu o jednolity system zaliczek, który ta ustawa wprowadza. Likwidujemy tym samym patologię dualizmu zaliczkowego, który mieliśmy dzisiaj w związku z przepisami systemu podatkowego, który obowiązywał od 1 stycznia br., ale także tymi zmianami, które weszły w życie później – powiedział Soboń.

Artur Soboń o zmianach podatkowych od 1 lipca

"To w praktyce oznacza, że dokonaliśmy demontażu w ramach tych podatkowych rozwiązań Polskiego Ładu, które były skomplikowane, nieprzewidywalne i niezrozumiałe dla podatników, takich jak ulga dla klasy średniej, na rzecz rozwiązań powszechnych, systemowych i zrozumiałych" – stwierdził Soboń.

Zmiany w podatkach od 1 lipca

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę reforma podatków zakłada obniżenie stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym progu. Ponadto z niknie również tzw. ulga dla klasy średniej.

Aby jednak zapewnić, że na zmianie podatnicy nie stracą , wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli okaże się, że dla danego podatnika korzystniejsze byłoby skorzystanie z likwidowanej ulgi, to będzie mieć taką możliwość.

Wróci natomiast wspólne rozliczanie się tej kategorii podatników z dziećmi. Ponadto podniesiony zostaje limit zarobków z 3089 zł do 16 061,28 zł, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Katalog dochodów dziecka niepodlegających doliczeniu do dochodu rodziców będzie poszerzony o rentę rodzinną. W tym przypadku do dochodów małoletniego będzie miała zastosowanie odrębna kwota wolna od podatku.