Po zmianach w podatkach niektórzy dostaną mniejszą wypłatę. Soboń obiecuje, że nie będzie źle

Piotr 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak mamy miec nizsze pensje wieksze raty wiecej za wegiel wode prada placic jest to proste menadzerow bankow degrafuj kierownikow z przymusem skomczenia ekonomii bankowosci albo zarzadzania Gosciu to spierdxxdalaj do domu i idz do kopania rowow bank to powazna instytucja ktora winna znosic testy stresowe nie dla ciebie to praca