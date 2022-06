Premier krytykuje Polski Ład. "Pewne kwestie nie zostały w odpowiedni sposób zorganizowane"

Kobieta 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Zrobili bagno czyli nieład. Jeździli po kraju samochodami z napisem polski lad, opowiadali jakiego to cudu dokonają wprowadzając ład. Jakie to mądrości wymyślili. Zagmatwali wszystko co się dało, zmienili to co było dobre na nieład, aby polak miał trudności z płaceniem podatków i trudniejsze życie. Pisowcy sami ustąpcie i w końcu przyznajcie się ze czego dotkniecie to spieprzyć ie, pogorszycie. W końcu Mateuszek przyznał się, to co on jeszcze dalej robi? Niech ustąpi miejsce mądrym ludziom.