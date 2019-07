Obniżony PIT to może być początek. Eksperci zachęcają do głębszych zmian

Według KPMG zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych obniżające stawki podatku PIT z 18 do 17 sprawią, że w praktyce polska skala podatkowa będzie się składała już z 4 stawek.

Wszystko to oczywiście po uwzględnieniu stawki zerowej dla podatników przed 26 rokiem życia i daniny solidarnościowej od najbogatszych. W ocenie Andrzeja Marczaka, cytowanego w komunikacie KPMG, daje to niesamowita okazję do głębszych zmian.