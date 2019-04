Minister finansów chce zmniejszyć klin podatkowy. "Niebawem pierwszy krok"

"Zmniejszanie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach to najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bodźców na rynku pracy" - pisze szefowa resortu finansów, która jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych.

"To jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. Niebawem zrobimy w tej kwestii pierwszy ważny krok. To obniżenie PIT do 17 proc., które w praktyce będzie dotyczyć wynagrodzeń mieszczących się w połowie obecnego progu podatkowego" - podkreśla minister finansów.