giełda 47 minut temu

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postuluje rozszerzenie grupy podatników uprawnionych do rozliczania z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co skutkowałoby wzrostem wpływów do budżetu I rekomenduje także znaczące uproszczenie matrycy stawek karty podatkowej.