Obwodnica Skawiny otwarta. Łatwiej przejedziemy z Krakowa do Oświęcimia

29 lipca 2016 r. GDDKiA podpisała porozumienie z samorządem województwa małopolskiego, dzięki któremu GDDKiA zobowiązała się do pokrycia kosztów przygotowania i realizacji inwestycji. Dotyczy to głównie otwartej dziś ostatniej, 2-kilometrowej części obwodnicy Skawiny. Wcześniejsze jej fragmenty zostały wybudowane przez gminę Skawina i podległy Marszałkowi Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Co ważne, dzięki realizacji całej obwodnicy w standardzie o nośności o 11,5 tony na oś, jest ona przystosowana do przenoszenia ruchu ciężkiego zgodnie europejskimi standardami. Pozwoli to skutecznie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Skróci się także czas przejazdu oraz zwiększy komfort podróży. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwo pieszych mieszkańców Skawiny.

