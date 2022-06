Ochrona najemcy — jakie prawa Ci przysługują?

Ochrona najemcy — jakie prawa gwarantuje najemcom ustawa?

Najemca może domagać się naprawy rzeczy, która obciąża wynajmującego, a bez której rzecz nie jest przydatna do użytku i wyznaczyć termin na wykonanie naprawy. Po upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego .

Co więcej, jeśli najęta rzecz ma wady, które ograniczają jej przydatność do użytku, najemca może żądać obniżenia czynszu na czas trwania wad. Jeżeli w chwili wydania lokal miał wady, które uniemożliwiają określone umową użytkowanie lub wady powstały później, ale wynajmujący pomimo zawiadomienia ich nie usunął albo wady nie są możliwe do usunięcia, najemca ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.