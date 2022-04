Wypowiedzenie umowy najmu. Co powinno zawierać i kiedy je złożyć?

Umowa najmu jest podstawą nawiązania stosunku prawnego pomiędzy najemcą a wynajmującym, czyli osobą posiadającą tytuł prawny do domu czy do mieszkania. Przez taką umowę wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast musi płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Kodeks cywilny regulujący zasady zawierania umów najmu wskazuje również na sposób i termin wypowiedzenia takiej umowy. Zobacz, na jakich zasadach można ją wypowiedzieć i zakończyć.