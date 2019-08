Oczyszczalnia ścieków "Czajka". Awaria miała miejsce ponad dobę wcześniej, twierdzi Kowalczyk

– Dla mnie też jest to niepojęte, jak to możliwe, że obydwa zabezpieczenia nie działają – powiedział Kowalczyk. Nie odpowiedział na pytanie, co było przyczyną awarii, ale kilkukrotnie zadeklarował pomoc rządu przy przeciwdziałaniu jej.

Władze miasta zdecydowały się na kontrolowany spust wody do Wisły. W każdej sekundzie do rzeki trafia trzy tysiące litrów zanieczyszczonej wody. Według Trzaskowskiego "nie ma powodów do niepokoju". Jest już zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii.