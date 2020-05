Odmrażanie gospodarki. Firmy wracają do biur, a na ulice wracają korki

Połowa marca. Z zatłoczonych miast zaczęły znikać korki . Pustoszeć zaczęły również biura, bo firmy przestawiały się na pracę zdalną. To oczywiście efekt koronawirusa i zamrożenia wielu biznesów oraz pracy zdalnej.

Jak to wygląda pod koniec maja, gdy gospodarka jest coraz bardziej rozmrażana? - Można szacować, że już 1/3 biur jest ponownie zajętych - słyszymy w warszawskim biurowcu Rondo 1.

- Faktycznie, niektóre firmy do nas wracają, niektóre zapowiadają, że zrobią to na dniach - potwierdza Mirosław Linke ze szczecińskiego biurowca Posejdon Center.

Zwiększony ruch odczuwają też firmy cateringowe, które przywożą kanapki do biurowców. - W marcu właściwie nie jeździliśmy, w kwietniu też nie. Wróciliśmy w maju. Można powiedzieć, że obecnie popyt jest mniej więcej o połowę mniejszy niż przed epidemią - słyszymy w firmie Pajda Catering ze stolicy.

Powroty do biur i korki na ulicach

Teraz to się jednak zmienia. O ile w godzinach porannych ciągle nie stoi się tyle, co przed epidemią, to popołudniowy szczyt znów jest dla kierowców bardzo uciążliwy. Również dlatego, że część z nich uważa za bezpieczniejsze poruszanie się autem niż transportem zbiorowym w czasach epidemii.