Odra atakuje ze Wschodu. Padł rekord w liczbie zachorowań

Do połowy sierpnia w Polsce odnotowano ponad 1,3 tysiąca przypadków odry. To o 10 razy więcej niż przed rokiem - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na dane Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystko wskazuje na to, że zachorowań będzie jeszcze więcej. Powodem jest ujawnienie nowego ogniska odry na Ukrainie. A to właśnie stamtąd została do nas przywleczona ta choroba.