Odwilż w relacjach USA-Chiny. Waszyngton zdejmuje część sankcji

Sankcje. Przełom w relacjach amerykańsko-chińskich

Stało się to jednak dzień po tym, gdy w środę przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin, Joe Biden i Xi Jinping, ogłosili wznowienie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemytowi substancji potrzebnych do produkcji fentanylu.

To jednak miał być warunek Chin, by to państwo zaangażowało się w ukrócenie eksportu substancji i sprzętu potrzebnego do produkcji fentanylu. Jest to narkotyk, który od lat doprowadza do śmierci niemal 100 tys. Amerykanów każdego roku.