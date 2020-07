Odwołane loty. RPO przypomina rządowi, że rozporządzenie o zakazie lotów powinien być publikowany wcześniej

Kilka dni temu ogromne rozczarowanie poczuli Polacy, którzy muszą dostać się z naszego kraju do Szwecji lub pokonać trasę w odwrotnym kierunku. 30 czerwca dowiedzieli się, że 1 lipca ich samolot jednak nie odleci. Lot anulowany, muszą wystąpić o zwrot pieniędzy. W sumie mogli się przyzwyczaić do tej nieprzewidywalności.Już w połowie czerwca, niemalże z godziny na godzinę, ich lot został odwołany. W obu przypadkach winy nie poniósł jednak żaden przewoźnik: zamieszanie wniknęło stąd, że Polska przedłużyła zakaz lotów do krajów, w których sytuacja epidemiologiczna jest najtrudniejsza.