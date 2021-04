Ogródki gastronomiczne zamknięte. Restauratorzy już wydali pieniądze

- Jestem zwolennikiem pomysłu, aby ogródki restauracyjne otworzyć, gdy nastąpi ocieplenie, bo gospodarka tego potrzebuje, szczególnie dział gastronomii. Ten pomysł rekomendowałam - oświadczyła w programie "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Co więcej, jak mówił Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia, należy się liczyć z tym, że ogródki pozostaną zamknięte również na majówkę.

- Zostały nam 3 tygodnie do weekendu majowego. Będziemy obserwowali to, jaki wpływ na przyrost zakażeń ma okres świąteczny i będziemy mogli przybliżać się do tej sytuacji. Ale myślę, że jest zbyt wcześnie oczekiwać, abyśmy spędzali majówkę tak jak dwa lata temu - powiedział minister Adam Niedzielski.