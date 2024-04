Ojciec chrzestny fotowoltaiki przestrzega Europę. Wymienia jeden kraj

W ramach walki ze zmianami klimatycznymi Unia Europejska postawiła sobie za cel neutralność klimatyczną kontynentu do 2050 r. Obecnie jednak plany ograniczania zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych są realizowane "na chińskich częściach", co buduje dobrobyt Chińczyków, a nie Europejczyków – pisze wyborcza.biz.

Widać to choćby w branży motoryzacyjnej, gdzie prym w konstruowaniu samochodów elektrycznych wiodą chińskie firmy (choć ostatnio głośno jest o chińskich "elektrykach", które miesiącami stoją w portach europejskich, bo nikt ich nie chce kupić ). Dlatego też pojawiły się pomysły opóźnienia wejścia w życie zakazu aut spalinowych , by nie zadusić przedstawicieli branży z krajów UE.

Rewolucja fotowoltaiczna na chińskich panelach

Jak zatem sprawić, by rewolucja wróciła na właściwe tory? Głos w tej sprawie na łamach "Der Tagesspiegel" zabrał Andreas W. Bett, dyrektor Instytutu Fraunhofera. To największy i najbardziej zaawansowany ośrodek, w którym opracowywane są nowe technologie fotowoltaiczne. Ekspert podkreśla, że Europa nie może odpuścić rywalizacji z Chinami powinna inwestować w rozwój innowacji w fotowoltaice.

Fotowoltaika. Są potrzebne zmiany w prawie i podatkach

Wskazuje też, jak można to zrobić. Podstawowym rozwiązaniem są subsydia i premie finansowe za rozliczenia produkcji energii z fotowoltaiki dla inwestorów , którzy stawiają farmy paneli wyprodukowanych w Europie, nawet jeśli byłyby one droższe. Jednak, jak zauważa ekspert, jak na razie ani Niemcy, ani Bruksela się nie palą do takiego rozwiązania.

To sprawia, że firmy europejskie nie są w stanie konkurować z tanimi komponentami z Chin. W efekcie jeszcze w 2010 r. niemiecki przemysł PV zatrudniał ok. 130 tys. osób. Dziś jest to już ok. 30 tys. Ponadto 10 lat temu Niemcy miały 63 proc. udziału ze sprzedaży paneli. Dziś jednak to Pekin opanował 90 proc. rynku.