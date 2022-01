Optymistyczne prognozy dotyczące polskiego PKB. Jednym jednak MF się nie chwali

Rycho 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

D..... sałata..... nie ma co oszukiwać - wszyscy jesteśmy zamożniejsi - na więcej nas stać - stąd inflacja, podwyżki .... A produkcja może tylko tyle, ile dostanie surowca i na ile jest w stanie produkować.... Korona wirus to świetne tło do podwyżek! Ceny wzrosną- a nawet jak sytuacja z dostępnością poprawi się - ceny nie spadną....