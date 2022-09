Orban się doigrał. Bruksela chce wstrzymania miliardów dla Budapesztu

Komisja Europejska chce po raz pierwszy skorzystać z mechanizmu warunkowości w stosunku do Węgier. Bruksela chce wstrzymania wypłaty ok. 7,5 mld euro funduszy. Ma to na celu "ochronę budżetu UE i interesów finansowych UE przed naruszeniami zasad praworządności na Węgrzech".