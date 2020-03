Orlen. Kolejne 60 mln złotych na walkę z koronawirusem

"Naszym obowiązkiem, jako największej w Polsce firmy, jest pomoc społeczeństwu. Niezwykle sprawny i szybki zakup środków chroniących przed koronawirusem oraz ich transport z Chin do Polski był możliwy dzięki zaangażowaniu się Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego i Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina. Serdecznie im za to dziękuję. Zawsze jesteśmy z Polakami i robimy wszystko, by Polska jak najszybciej poradziła sobie z epidemią koronawirusa i jej skutkami" – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.