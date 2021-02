Osiedle zamknięte czy otwarte. Którą opcję wybrać?

W kraju moda grodzenia osiedli mieszkaniowych została zaaplikowana na powszechną skalę już w początkach transformacji ustrojowej , kiedy to dopiero co powstające firmy deweloperskie już swoje pierwsze inwestycje starannie odgradzały od reszty świata na wszelkie sposoby. Tego typu tendencja bez problemu przetrwała po dziś dzień i co ciekawe, wcale nie dotyczy wyłącznie mieszkaniowego rynku pierwotnego. Od szeregu lat równie popularnym zjawiskiem pozostaje wtórne grodzenie bloków mieszkalnych, nie wyłączając tych wybudowanych w technologii wielkopłytowej w poprzedniej epoce ustrojowej, co od pewnego czasu starają się zastopować za wszelką cenę kolejne gminne samorządy.

Poczucie bezpieczeństwa osiedla zamkniętego , to przede wszystkim gwarancja zredukowanego do minimum ryzyka przebywania na terenie jego części wspólnych niepożądanych osób obcych, nietrzeźwych, bezdomnych czy wreszcie zachowujących się w sposób skrajnie niewłaściwy, a nawet niebezpieczny z punktu widzenia mieszkańców. Coraz większym zagrożeniem bywają też dzikie zwierzęta , które w ostatnich czasach są coraz częstszymi gośćmi w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli położonych na peryferiach miast.

Osiedlowy teren części wspólnych wyposażany jest przez dewelopera na etapie budowy bądź później przez samą wspólnotę, często z poważnym nakładem sił i środków, w mniej lub bardziej liczne atrakcje czy udogodnienia. Poza solidnie wyposażonymi placami zabaw dla dzieci mogą to być boiska, podwórkowe siłownie czy bogato zagospodarowane zielone tereny rekreacji mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić zakłócenie prywatności mieszkańców poprzez dostęp do tego typu obiektów osób trzecich spoza grona wspólnoty mieszkaniowej.

Zdarzają się jednak nawet dużo większe, wieloetapowe inwestycje deweloperskie z segmentu popularnego, które pozostają w pełni otwarte. Wynika to z ich charakteru czy też założeń architektonicznych wpisujących osiedle w otoczenie. Za modelowy przykład tego typu rozwiązania może posłużyć tu Wilno, inwestycja realizowana od ponad dekady na warszawskim Targówku. W pełni otwarta przestrzeń z wkomponowaną kameralną zabudową mieszkaniowej enklawy stwarza tu niepowtarzalny klimat i może być wzorem estetyki architektonicznej. Trudno jednak oczekiwać, by był to zwiastun nadchodzącej rewolucji w preferencjach amatorów lokali z pierwszej ręki, którzy w przeważającej większości jeszcze długo będą uznawać szczelny płot dookoła osiedla za duży plus i zaletę oferty deweloperskiej.