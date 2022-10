Oszczędzasz na ogrzewaniu? Musisz uważać, żeby ostatecznie nie dopłacić

Mat fiz 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ta kobieta przez to że u siebie wyłącza ogrzewanie wychładza swoim mieszkaniem te sąsiednie te nad nią te pod nią i te po bokach przez co tamci mają większe rachunki. Niestety ale tak nie wolno robić. Jak ona chce marznąć i oszczędzać kosztem innych to niech sprzeda mieszkanie spółdzielcze i kupi domek i tam niech tak robi. Szybko przekona się niedouczona kobieta że wyłączanie ogrzewania a potem dogrzewanie zimnych ścian się nie kalkuluje. Nieznajomość bezwładności cieplnej u tej pani bije po oczach ...no cóż praw fizyki pani nie zmienisz i nie bądż pani głomb i grzej równomiernie bez tych uskoków a i taniej ci wyjdzie i bez grzyba