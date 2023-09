Oto Chore. Uber pracuje nad usługą łączącą klientów i fachowców

Jak podała agencja, potencjalną nową usługę Ubera użytkownicy odkryli w kodzie aplikacji na iPhone'y . Co więcej, w ciągu kodu kryją się też informacje, jak ma działać nowe rozwiązanie.

Tak ma działać Chore

Klienci będą mogli wynająć fachowca na minimum godzinę. W zgłoszeniu wskażą, do jakiego zadania go potrzebują, oszacują, jak długo może potrwać jego wykonanie, jak również to, o której godzinie specjalista ma się pojawić w ich domu lub mieszkaniu.