Oto gospodarcze plany Chin na czas po pandemii. Większy eksport i nacisk na wzrost PKB

W 2023 r. wzrost gospodarczy Chin ma powrócić do normalnego tempa. Zwiększyć się ma również eksport państwa. – Nasze państwo jest otwarte na świat i zagraniczne inwestycje – przekonuje odpowiedzialny za sprawy gospodarcze wicepremier Chin Liu He we wtorek na Światowym Forum Gospodarczym w szwajcarskim Davos.