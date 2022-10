Oto wzrost, jaki zanotuje nasza gospodarka w 2022 r. Zahamowanie nastąpi w przyszłym roku

Takie są prognozy dla polskiej gospodarki

– W 2022 r. realny PKB wzrośnie o 4,6 proc. , a w przyszłym roku nastąpi pogorszenie sytuacji gospodarczej. Przewidujemy obniżenie tempa wzrostu PKB do 1,7 proc. – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Podkreśliła, że prognozy zapisane w budżecie są zbliżone do prognoz rynkowych oraz formułowanych przez Narodowy Bank Polski i Komisję Europejską .

Podobne prognozy przedstawia NBP

– To oczekiwane, spodziewane spowolnienie powinno być silne, żeby wyraźnie stłumić krajową presję popytową a tym samym inflację. Obniżenie aktywności wewnątrz i na zewnątrz Polski powinno osłabić wzrost inflacji bazowej i cały proces inflacyjny sprowadzić do normalnego poziomu. Ograniczenie presji popytowej utrudni przedsiębiorcom przerzucanie wzrostu kosztów na ceny. Ze strony konsumentów pojawi się silna reakcja na próby podnoszenia cen i to spowoduje powstrzymanie inflacji – wyjaśniał Adam Glapiński.