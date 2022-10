Prezes NBP kreśli scenariusz dla polskiej gospodarki. Wspomina o spowolnieniu i recesji

Spowolnienie gospodarcze już jest

- Na naszym rynku pracy jest cały czas bardzo dobra sytuacja. Stopa bezrobocia jest obecnie na poziomie jednym z najniższych w Europie. Ostatnie dane mogą co prawda wskazywać pewne ostudzenie popytu na pracę w części branż, w tych, które najbardziej zmniejszyły tempo wzrostu albo w ogóle przestały rosnąć i to powinno się przyczynić w miarę upływu czasu do ograniczenia presji płacowej. Od pewnego czasu, choć krótkiego co prawda, płace nie rosną już tak samo szybko jak inflacja - zauważył szef banku.