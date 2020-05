Otwarcie restauracji. Od poniedziałku wielkie zmiany

Gastronomia będzie mogła być otwarta ponownie od 18 maja. Warunkiem będzie jednak, by na 4 metry kwadratowe powierzchni lokalu znajdowała się nie więcej niż jednak osoba - z wyłączeniem obsługi.

Wcześniej opublikowane wytyczne dla lokali i ich klientów były jednak dużo bardziej restrykcyjne. "Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym" - czytamy w wytycznych dla restauratorów na rządowej stronie gov.pl . Zapis na ten temat ostatecznie jednak do rozporządzenia nie trafił.

W specjalnym programie Newsroom WP o to, czy się wybiera do restauracji, został zapytany minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Zamarzył mi się sympatyczny obiad, chętnie bym wyszedł z żoną do restauracji, ale na razie nie - odpowiedział.