Padł niechlubny rekord. Brytyjczykom brakuje pracowników praktycznie wszędzie

Trudny dostęp

Sytuacja jest już na tyle trudna, że Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego i inne organizacje pracodawców apelują do rządu o tymczasowe złagodzenia nowych przepisów imigracyjnych wprowadzonych po brexicie. Mogłyby wiele zmienić, na razie to jednak tylko apele i formalności wizowe mogą być najpoważniejszą przeszkodą dotarcia na ten obecnie bardzo chłonny rynek.

- Trzeba dostać pozwolenie na prace, wizę, przedstawić gwarancję dochodów, by zdobyć dodatkowe punkty. Dlatego ta bariera może być silniejsza niż wysokie zarobki na Wyspach. Zatem to nie jest już tak atrakcyjny rynek dla wszystkich pracowników. Może nim pozostać głównie dla specjalistów - mówi Andrzej Kubisiak.

Europejska konkurencja

Pokazują to też doświadczenia agencji rekrutacyjnej Antal. Jak przekonuje jej ekspertka Agnieszka Grzegorczyk, obecne oferty mogą być atrakcyjne głównie dla młodych specjalistów, którzy szukają doświadczenia w firmach za granicą. Jednak wśród ludzi z rodzinami, którzy musieliby się przenosić do Wielkiej Brytanii, zainteresowanie jest znikome.

Są też i powroty

Ciągle też kuszące oferty czekają na pracowników branży IT, którzy już na wstępie kariery mogą liczyć nawet na 3 tys. funtów, czyli 16 tys. zł. W wyjątkowej sytuacji są też inżynierowie. Tutaj zarobki kształtują się w przedziale 3,5 - 4,2 tys. funtów, czyli od 18 do 22 tys. zł.

IT jest tu szczególne, bo pandemia pozwala na pracę zdalną. Można zatem otrzymywać wynagrodzenie w funtach i mieszkać w Polsce. Pieniądze to jednak nie wszystko.

Ostatnio nasza rozmówczyni współpracowała z kandydatem, który był inżynierem do spraw automatyki, ale nie skusił się na kolejną angielską ofertę i po dwóch latach wrócił do Polski. Wzrosły koszty życia na Wyspach i to też jest czynnikiem, który sprawia, że zainteresowanie pracą w Wielkiej Brytanii nie jest już tak duże.

- Inny z kandydatów, specjalista branży produkcyjnej, powiedział mi, że tylko podwojenie jego obecnych zarobków mogłoby go zmobilizować do przeprowadzki. W Polsce zarabia 10 tys. zł. brutto. To jego wymaganie może nawet dla firm brytyjskich być teraz trudne do spełnienia - mówi Grzegorczyk.