Palikot zaprasza do współpracy. Można zostać wspólnikiem

Janusz Palikot to były polityk, ale czynny przedsiębiorca. Był inwestorem Ambry i Polmosu, a w 2018 r. kupił od Marka Jakubiaka Browar Tenczynek. Teraz nowa spółka, Tenczyńska Okovita, ma wyposażyć wydzieloną część browaru w nowe instalacje i uruchomić taproom (knajpa, pub - przyp.). Do inwestycji w spółkę Palikot zaprasza społeczność crowdfundingową. Cel kampanii promowanej na Crowdway.pl to 4,2 mln zł. Planowany start na przełomie października i listopada - czytamy w przesłanym nam komunikacie platformy crowdfundingowej.

Palikot za cel postawił sobie rozwój produkcji piw starzonych w drewnianych beczkach po mocnych alkoholach (barrel aged) oraz stworzenie rzemieślniczej destylarni alkoholi wysokoprocentowych, w tym słynnej staropolskiej gorzałki, nazywanej okowitą. - Kraftowa rewolucja na rynku piwnym już stała się faktem, a do gry wkraczają teraz piwa leżakowane w beczkach. Browar Tenczynek ze swoimi kolekcjami - od klasycznej, po piwne sztosy i nasz RIS Barrel Aged - ma w niej swój udział. Dziedzictwo Tenczynka to także bogata historia produkcji tenczyńskiej okowity, gorzałki z różnych zbóż i owoców, która była szczególnie popularna na terenach Małopolski – mówi Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina oraz Tenczyńskiej Okovity.

Rynek wódki w Polsce znajduje się w tym samym miejscu, co rynek piwa 10 lat temu. Konsumentowi trudno rozróżnić konkretne rodzaje w oparciu o smak, ponieważ są one bardzo zbliżone, a o zakupie decyduje marka i cena. – Dlatego w naszej kraftowej rewolucji chcemy pójść o krok dalej. Nie tylko chcemy rozwijać produkcję piw barrel aged, ale także jako pierwsi zaprezentujemy realnie inną wódkę, Tenczyńską Okovitę oraz piwa leżakowane w beczkach po naszej Okowicie – dodaje Palikot.

Nowa spółka akcyjna Tenczyńska Okovita wyposaży wydzieloną część Browaru Tenczynek w instalacje do destylacji słodu i zbóż do produkcji okowity wedle receptur z XIX w. Przejmie też od browaru produkcję serii piw RIS Barrel Aged, która miała premierę w ubiegłym roku oraz wprowadzi kolejne edycje piw starzonych, w tym po Okovicie. W historycznych piwnicach Browaru Tenczynek powstanie również taproom – miejsce degustacji pełnej oferty piw oraz okowity.

Zbiórka crowdfundingowa spółki Tenczyńska Okovita, promowana na platformie Crowdway.pl, ruszy na przełomie października i listopada. – Poprzeczkę w kampanii crowdfundingowej postawiliśmy wysoko, bo nasz cel to zgromadzenie kwoty pokrywającej niemal cały koszt inwestycji. Sądzę, że jest to cel realny, jednak to nie kwota jest dla mnie najistotniejsza, bo środki na wyposażenie i uruchomienie produkcji mamy. Przede wszystkim zależy mi na zgromadzeniu wokół naszego projektu społeczności miłośników piw rzemieślniczych i zachęceniu ich do skosztowania kultowej okowity, a przede wszystkim zaangażowaniu jej do wspólnego przedsięwzięcia. Dlatego pakiety inwestycyjne będą zaczynać się od niskich kwot, tak aby każdy mógł stać się wspólnikiem Palikota – podsumował prezes.