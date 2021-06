Paliwo już po 6 zł. Czekają nas drogie wakacje?

Pandemiczne zmiany

W maju 2020 r. cena PB 95 spadła do poziomu 3,84 zł za litr, co było najniższym jej poziomem od 2009 r. Diesel był nieco droższy i kosztował 3,96 za litr.

Dlatego obecnie na stacjach średnie ceny zupełnie już nie przypominają tych pandemicznych. Według e-petrol obecnie za PB 98 płacimy średnio 5,68-5,80 zł za PB 95 5-38-5,49 zł, a ON kosztuje od 5,28 do 5,39 zł. Co istotne to średnia krajowa.