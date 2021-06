Nożyce na wykresie. Tak idą w górę ceny żywności w Polsce

To właśnie wzrost cen żywności uderza mocno w portfele Polaków. Wydatki na jedzenie stanowią bowiem dużą część miesięcznego budżetu gospodarstw domowych. W typowym koszyku inflacyjnym, który GUS przyjmuje do wyliczania inflacji, to właśnie żywność i napoje bezalkoholowe "ważą” najwięcej.