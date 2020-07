Paliwo tankujemy rzadziej, ale lejemy do baku więcej. Shell powoli odbudowuje sprzedaż

W szczycie pandemii koronawirusa, w połowie kwietnia 2020 roku, sprzedaż na stacjach Shell w Polsce notowała duży, dwucyfrowy spadek. Od tego czasu sytuacja systematycznie się poprawia, ale nadal nie wróciła do stanu sprzed pandemii.

Mimo tego wszystko powoli wraca do normalności, a jak zapewniają władze Shell, pandemia koronawirusa nie wpłynęła na długoterminowe plany rozwoju w obszarze detalicznym. Do końca roku firma spodziewa się otwarcia od kilku do kilkunastu nowych stacji.