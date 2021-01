Pandemia koronawirusa. Rząd przedłuża program dotacji

joanna 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kiedy ten rząd zostanie zmuszony do wprowadzenia Stanu Wyjątkowego a tym samym wynagrodzenie realnych strat przedsiębiorcom? Te 5.000 to chyba nawet premier się z tego śmieje. Wrzeszczy o milionach, tylko nie dopowiada, że są one do podziału na tysiące podmiotów. Za czasów PO, co śmieszne, rozwinął się ogrom pensjonatów, agroturystyk, kwater, hoteli, restauracji, knajpek, itp - w większości wszystko legalnie. Ale PIS nienawidzi takiej przedsiębiorczości, a pandemia mu w tym pomaga. Jak coś nie jest kaczonarodowe, to ma zniknąć! i to właśnie powstrzymuje tego machającego łapami przed Stanem Wyjątkowym!!!