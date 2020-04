Pandemia koronawirusa uderzy po kieszeniach. Polacy już myślą o ograniczaniu wydatków

"Rz" ostrzega, że mniejsza konsumpcja Polaków to zagrożenie dla gospodarki, bowiem to właśnie ona napędzała polskie PKB.

W sytuacji,w której gospodarka wróci do normalnego trybu i sklepy znów będą otwarte dla klientów, to nie będzie chętnych na zakupy. Prezes Forum Dialogu Gospodarczego Andrzej Faliński w rozmowie z "Rz" ocenia, że jednak "nie powinniśmy się obawiać wzrostu cen", gdyż firmy będą raczej je obniżać, by zachęcić do zakupów.