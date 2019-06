Partia Prawda celuje w dwucyfrowe poparcie. Michał Kołodziejczak liczy nie tylko na wieś

O tym, że Michał Kołodziejczak, lider rolników skupionych w ramach AgroUnii, wchodzi do polityki, pisaliśmy wczoraj. Nowa partia będzie się nazywała Prawda, ale będzie strukturą niezależną od AgroUnii. Ta druga będzie istniała nadal, a wkrótce na jej czele stanie nowe kierownictwo.

W programie Radia ZET Kołodziejczak wyjaśnił, że AgroUnia to dla niego narzędzie do załatwiania różnych spraw. Decyzja o tym, by zaangażować się politycznie, miała zapaść wtedy, gdy zrozumiał, że poważnie będzie traktowany przez ministra rolnictwa dopiero wtedy, kiedy stanie za nim prawdziwy ruch polityczny, a nie tylko rolnicza organizacja blokująca Warszawę.