Michał Kołodziejczak idzie do polityki i zakłada partię

Co znajdzie się w programie partii? Bezpieczeństwo żywności, budowa mieszkań socjalnych, likwidacja podatku dochodowego i pomoc ludziom, którzy znaleźli się w pętli zadłużenia.

- Jest to partia skierowana do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy nie chcą wchodzić na statek z rozbitkami Schetyny czy Kosiniaka- Kamysza – zapowiedział przewodniczący Agrounii.