PE i kraje członkowskie porozumiały się w sprawie unijnego budżetu na 2020 r. Więcej pieniędzy na walkę ze zmianami klimatu

21 proc. budżetu zostanie przeznaczone na działania związane ze zmianami klimatu. Program LIFE na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu otrzyma 589,6 mln euro, czyli o 5,6 proc. więcej w porównaniu do 2019 r. "Horyzont 2020", który, jak podkreśla KE, w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych, otrzyma do dyspozycji 13,46 mld euro ( więcej o 8,8 proc. w porównaniu do 2019 r.).