Pech petentów ZUS-u. Otworzyli placówki, ale padł system internetowy - nie zalogujesz się do PUE

Od rana nie można zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - taką informację dostaliśmy za pośrednictwem #dziejesie . Sprawdziliśmy - faktycznie, elektroniczna platforma ZUS, która do tej pory była właściwie jedyną (poza telefonami) drogą do załatwienia większości spraw, nie działa.

- Niestety to prawda, mamy obecnie problem z logowaniem się do PUE. Nasi informatycy zapewnili mnie, że pracują nad rozwiązaniem tej kwestii i według nich jest to kwestia najbliższych godzin. Platforma Usług Elektronicznych działa, ale są problemy właśnie z zalogowaniem się do niej, czas tej operacji jest wydłużony, więc niestety trzeba próbować po kilka razy - wyjaśnia w rozmowie z money.pl Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.