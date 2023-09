Pęka "zbożowy" sojusz Polski w UE. "Mamy problem"

O sprawie informuje RMF FM, który przywołuje nowy pomysł dotyczący rozwiązania problemu ukraińskiego zboża. A jest ono niezbędne, gdyż obecne rozporządzenie UE dotyczące ograniczenia importu obowiązuje tylko do 15 września . Nowy pomysł, o którym czytamy na stronie internetowej rozgłośni, zakłada, że lista dotyczącą zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy miałaby być "elastyczna" .

Nowy pomysł na zboże z Ukrainy

Jak to rozumieć? Z listy można będzie wykreślić jakiś produkt, jeżeli jego import będzie pożądany lub też wpisać nowy w razie nadmiernego sprowadzania go na tereny państw członkowskich. Informację o takim rozwiązaniu przedstawił minister rolnictwa Robert Telus po rozmowach w hiszpańskiej Kordobie szefów resortów rolnictwa pięciu państw sąsiadujących z Ukrainą (Polski, Rumunii , Węgier , Słowacji i Bułgarii).

"Elastyczna lista" – jak podaje RMF FM – otwiera pole do targów i rozgtywania piątki przez Komisję Europejską. Wskazuje też, że nie ma już jednomyślności wśród "piątki" dotyczącej przedłużenia zakazu obowiązującego na cztery produkty rolne (pszenicę, kukurydzę, nasiona słonecznika i rzepak).

Tylko Węgry stają ramię w ramię z Polską

Ardanowski: Ukraina od dawna chciała wejść na rynek UE

W rozmowie w RMF FM były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przyznał, że Ukraina od dawna ostrzyła sobie zęby na europejski rynek. – Ukraina od dawna chciała wejść ze swoją żywnością na rynek UE, rynek lukratywny, stabilnych, wysokich cen. To było hamowane przez lata zarówno cłami, jak i kontyngentami, czyli dostępnością do tego rynku (...). Teraz chcą wykorzystać okazję otwarcia Europy na Ukrainę – stwierdził.

Podkreślił jednak, że jeżeli żywność z Ukrainy zostanie wpuszczona szerokim strumieniem, to może to doprowadzić do upadku mniejszych gospodarstw rolnych w Europie.