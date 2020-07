Pensje mają wzrosnąć w 2021 r. o 3,4 proc. Kto może liczyć na podwyżkę?

Fedorczuk zwraca uwagę, że początkowa faza lockdownu pokazała wyraźnie, że w sytuacji spowolnienia lub zamrożenia produkcji pracodawcy mają tendencję do oszczędzania ograniczania wysokości funduszu wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce wynosiło w kwietniu tego roku 5119,94 zł i było o 1,2 proc. wyższe w stosunku do płacy wypłacanej rok wcześniej. Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 r. stopa inflacji wynosiła już 3,4 proc.

Część przedsiębiorców skorzystała też z możliwości, jakie oferowała ustawa antykryzysowa i wprowadziła przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, co wiązało się z obniżeniem wynagrodzeń pracowników, objętych tymi rozwiązaniami. - Dla porównania, rok wcześniej wynagrodzenia wzrosły rok do roku wynosił o 7,7 proc. – tłumaczy Fedorczuk i dodaje, że odbicie w statystykach dotyczących poziomu płac nastąpiło dopiero w czerwcu, kiedy to pracodawcy byli zobowiązani do wypłaty kwartalnych premii, które są obligatoryjne i zagwarantowane regulaminem.