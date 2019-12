PFN. Giertych pisze list do Macierewicza: "Będzie miał kiedyś prokurator wiele pytań"

"Po ostatnich moich listach w sprawie Misiewicza obiecywał Pan poprawę a tu znowu to samo" – pisze Roman Giertych w liście skierowanym do Antoniego Macierewicza. Odnosi się w ten sposób do sprawy Edmunda Jannigera, którego loty do USA miała opłacać Polska Fundacja Narodowa.

Podziel się Dodaj komentarz