PFN opłaca podróże Jannigera. Były współpracownik Macierewicza próbował zablokować tekst

Według raportu, na który powołuje się Onet, od maja do października PFN zapłaciła Amerykanom ponad 1,2 mln dolarów (ponad 4,5 mln złotych). Wliczone w to były koszty m.in. prowadzenia serwisów internetowych, takich jak: PolandPerspectives.org, a także profile w mediach społecznościowych: "Polish Fndtn" na Twitterze oraz "Heart of Poland" na Instagramie (więcej przeczytasz tutaj). Co ciekawie, oba profile na serwisach społecznościowych zostały zlikwidowane.