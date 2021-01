Pieniądze dla gmin z rządowego funduszu. Analiza: te związane z PiS dostały relatywnie więcej

Według Swianiewicza i Flisa w gminach zarządzanych przez włodarzy związanych z PO, PSL lub Lewicą średnia dotacja na głowę mieszkańca wyniosła 25,4 zł. Tam, gdzie rządzą liderzy z bloku niezwiązanego z żadną krajową partią polityczną, ale w drodze do władzy pokonali konkurenta partii rządzącej, dofinansowanie per capita wyniosło ok. 60 zł.