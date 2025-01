Pierwsze dane o kondycji gospodarki w 2025 r. Powiew optymizmu

W styczniu MIK wzrósł do 101,9 pkt., o 1,4 pkt wobec grudnia i o 0,9 pkt wobec stycznia 2024 r. (to dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych). Każdy odczyt powyżej 100 pkt oznacza, że wśród przedsiębiorstw pozytywne nastroje przeważają nad negatywnymi. W minionym roku wskaźnik ten tylko raz był wyższy niż dziś, i to minimalnie . W lutym wyniósł 102 pkt.

Popyt na pracowników najwyższy od trzech lat

W 2024 r. zatrudnienie w Polsce stało w miejscu, a w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad dziewięć osób nawet lekko malało (zjawisko to opisywaliśmy w alfabecie ekonomicznym money.pl pod literką F). Odrodzenie popytu na pracowników może tłumaczyć, dlaczego więcej firm zapowiada podwyżki płac niż średnio w minionym roku. W 2024 r. istotnym motorem wzrostu wynagrodzeń była podwyżka płacy minimalnej o ponad 20 proc. W tym roku będzie ona o połowę mniejsza, a mimo to wyniki ankiety PIE sugerują, że wzrost mocno nie wyhamuje.

Odradza się skłonność firm do inwestowania

Pozostałe cztery składowe MIK są wciąż poniżej 100 pkt, ale trzy z nich w styczniu wzrosły w stosunku do grudnia. Zauważalnie, do poziomu najwyższego od listopada 2023 r., wzrósł wskaźnik aktywności inwestycyjnej firm. To wynik spójny z prognozami większości ekonomistów, że w tym roku dojdzie do wyraźnego ożywienia w inwestycjach, napędzanego napływem funduszy z UE.