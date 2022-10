PiS spolonizuje Żabki? Kaczyński: idziemy w tym kierunku

- Wiecie Państwo na pewno, co to jest Żabka? - zwrócił się do mieszkańców Puław Kaczyński. - Sklepy Żabka być może też zostaną wykupione. Idziemy w tym kierunku.

- Zarzuca nam się niski udział inwestycji w PKB, w tej chwili jest to ok. 15 proc. Otóż inwestycje państwowe ogromnie wzrosły, do stukilkudziesięciu mld zł. Inwestycji prywatnych faktycznych jest mało i długo możnaby tłumaczyć, dlaczego tak jest - powiedział Kaczyński. - Nam nie zależy na tym, żeby cała gospodarka była w rękach państwowych, bo to jest pomysł z czasów komunizmu, ale udział państwa w strategicznych dziedzinach gospodarki powinien być znaczący - dodał.