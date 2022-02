PiS szuka nowego ministra finansów. Kolejne osoby na giełdzie nazwisk

O dwóch nowych osobach, które mogłyby objąć fotel ministra finansów, pisze Business Insider. Według źródeł portalu jest to Beata Daszyńska-Muzyczka, czyli prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, i Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej . Rząd stawia bowiem na kobietę na tym stanowisku.

Trudno znaleźć nowego ministra finansów

Wcześniej do tej roli przymierzana była prof. Gertruda Uścińska, czyli prezes ZUS, miała ona jednak nie przyjąć propozycji. - Nikt o zdrowych zmysłach nie chce wchodzić do tego resortu. Walka frakcji, skrajne upolitycznienie i brak samodzielności. Widziałem, co tam się dzieje. Nie polecam - komentowała w rozmowie z money.pl jedna z osób wyższego szczebla współpracująca z szefową ZUS.