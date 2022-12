PiS walczy o rolników. Oto co im obiecuje

Jak przyznał lider PiS, w żadnym wypadku nie wyczerpuje to tego wszystkiego, co trzeba uczynić, by sytuacja polskiej wsi była sytuacją taką, jak być powinna. - By ta równość między wsią a miastem, równość pod każdym względem została w końcu zrealizowana - stwierdził. Dodał, że nie zostało to jeszcze osiągnięte.