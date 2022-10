Rolnicy ponownie zyskają. Przed wyborami mogą dostać nowe dodatki emerytalne

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zakłada powiązanie rolniczych świadczeń podstawowych z wysokością najniższej emerytury w systemie powszechnym. Zmiana, która ma powiększyć dysproporcje między ubezpieczonymi w ZUS i KRUS na korzyść tych drugich, polega natomiast na dodaniu przepisu, na podstawie którego dużym rolnikom ma przysługiwać dodatek w wysokości od 1,2 proc. do 4,8 proc. do emerytury podstawowej za każdy rok opłacania dodatkowej składki .

W efekcie dodatki do emerytury rolniczej mają wynieść 1,2 proc. w przypadku gospodarstw obejmujących obszar użytków rolnych od 50 ha do 100 ha, 2,4 proc. - powyżej 100 ha do 150 ha, 3,6 proc.- powyżej 150 ha do 300 ha oraz 4,8 proc. - powyżej 300 ha.