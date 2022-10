Obniżona prognoza PKB w Polsce. Ale będzie 15. emerytura

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. do 1,2 proc. z 1,9 proc. W ocenie autorów raportu, perspektywy wzrostu gospodarczego w średnim okresie są wciąż pesymistyczne. Eksperci banku uważają, że nie mamy co liczyć w przyszłym roku na unijne miliardy z Krajowego Programu Odbudowy. Z drugiej strony prognozują, przed wyborami rząd uruchomi kolejne transfery socjalne w rodzaju 15. emerytury. Mają jednak też dobrą wiadomość. Tegoroczne PKB ma znacznie podskoczyć. Eksperci podwyższyli swoją prognozę z 3,4 do 4,3 proc.