Nie jest tak źle w polskiej gospodarce? Najnowsze dane zaskoczyły ekonomistów

"Kolejne potwierdzenie, że mamy do czynienia ze spowolnieniem, a nie gwałtownym załamaniem koniunktury" – zauważyli z kolei eksperci ING.

Rośnie rynek online w sprzedaży detalicznej

Zgodnie z danymi GUS wzrósł udział internetu w sprzedaży detalicznej. Wyniósł on w sierpniu w Polsce 8,9 proc. wobec 8,4 proc. w lipcu. Natomiast w porównaniu z lipcem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 6,6 proc.

Znaczny udział w sprzedaży online mają produkty z kilku segmentów. Są to: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (wzrost z 21,5 proc. przed miesiącem do 22,2 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (wzrost z 16,1 proc. do 16,6 proc).